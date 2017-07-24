"Марсель" интересуется форвардом "Селтика"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле стал трансферной целью "Марселя", сообщает Bleacher Report.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о переходе 21-летнего француза. Сумма сделки оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл за "Селтик" 49 матчей, забил 32 гола и сделал 6 результативных передач.

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