"Марсель" интересуется Ибрагимовичем

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"Марсель" интересуется Ибрагимовичем

"Марсель" проявляет интерес к шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, сообщает Fox Sports.

По сведениям издания, видеть форварда в команде хочет лично американский владелец клуба Фрэнк Маккорт.

В данный момент 35-летний Ибрагимович восстанавливается после травмы и является свободным агентом.

Также швед входит в сферу интересов его бывших клубов "Милана" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Спортивный директор "Милана" не исключает возвращения Ибрагимовича в клуб. | http://soccernews.ru

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