"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"

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"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Форвард "Кальяри" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в чемпионате Франции несмотря на интерес со стороны "Зенита".

Как сообщает журналист Николо Скира, "Марсель" близок к подписанию сына главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Провансальцы намерены арендовать Симеоне-младшего с опцией выкупа за 10 миллионов евро, которая при выполнении определенных условий станет обязательством выкупа.

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