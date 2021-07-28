"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"
Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен
Форвард "Кальяри" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в чемпионате Франции несмотря на интерес со стороны "Зенита".
Как сообщает журналист Николо Скира, "Марсель" близок к подписанию сына главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
Провансальцы намерены арендовать Симеоне-младшего с опцией выкупа за 10 миллионов евро, которая при выполнении определенных условий станет обязательством выкупа.
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