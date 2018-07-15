"Марсель" интересуется защитником сборной Хорватии

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"Марсель" интересуется защитником сборной Хорватии

"Марсель" интересуется защитником "Ред Булл Зальцбург" Дуе Чалета-Царом, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, провансальский клуб рассчитывает купить игрока сборной Хорватии в текущее трансферное окно. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

"Марсель" видит в Чалета-Царе замену для Роланду, который надолго выбыл из строя в связи с травмой.

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