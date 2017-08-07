"Марсель" крупно победил "Дижон"

В матче первого тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле добился крупной победы над "Дижоном". Дублем отметился Клинтон Н'Жи, еще один гол на счету Флориана Товена.

"Марсель" - "Дижон" - 3:0 (0:0)

Голы: Н`Жи, 51 - 1:0, Товен, 54 - 2:0, Н`Жи, 72 - 3:0

"Марсель": Манданда, Роланду, Эвра, Сакаи, Рами, Лопес, Луис Густаво (Сертич, 87), Товен, Сансон (Замбо-Ангисса, 60), Пайет (Н`Жи, 46), Жермен.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Лотоа (Варро, 10), Квон Чхан Хун, Марье, Слити (Саммаритано, 59), Амальфитано, Саид (Бальмон, 66), Жанно.

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