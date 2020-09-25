"Марсель" купил бразильского таланта, за которым охотился "Ювентус"

Теги марсельботафоголуис энрике томас де лиматрансферы

"Марсель" купил бразильского таланта, за которым охотился "Ювентус"

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Ботафого" Луиса Энрике.

Провансальский клуб заплатил за перспективного футболиста 12 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

В борьбе за 18-летнего бразильца "Марсель" опередил туринский "Ювентус".

В составе "Ботафого" Энрике забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ротору" присудили третье техническое поражение подряд

"Ротору" присудили третье техническое поражение подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов