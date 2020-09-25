"Марсель" купил бразильского таланта, за которым охотился "Ювентус"
"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Ботафого" Луиса Энрике.
Провансальский клуб заплатил за перспективного футболиста 12 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.
В борьбе за 18-летнего бразильца "Марсель" опередил туринский "Ювентус".
В составе "Ботафого" Энрике забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
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