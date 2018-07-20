"Марсель" купил хорвата, которым интересовался "Спартак"

Хорватский защитник "Ред Булла" Дуйе Чалета-Цар перешел в "Марсель", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 19 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что игроком также интересовался "Спартак".

21-летний Чалета-Цар выступал за "Ред Булл" с 2014 года, провел за клуб 130 матчей и забил 4 гола. Также играл за "Шибеник", "Пашинг" и "Лиферинг". За сборную Хорватии сыграл 2 матча. Четырехкратный чемпион Австрии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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