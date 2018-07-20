"Марсель" купил хорвата, которым интересовался "Спартак"
Хорватский защитник "Ред Булла" Дуйе Чалета-Цар перешел в "Марсель", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 19 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что игроком также интересовался "Спартак".
21-летний Чалета-Цар выступал за "Ред Булл" с 2014 года, провел за клуб 130 матчей и забил 4 гола. Также играл за "Шибеник", "Пашинг" и "Лиферинг". За сборную Хорватии сыграл 2 матча. Четырехкратный чемпион Австрии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26