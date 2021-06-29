"Марсель" купил молодого полузащитника "Барселоны"

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

"Олимпик Марсель" на своем сайте объявил о трансфере молодого футболиста "Барселоны" Конрада де ла Фуэнте.

Стороны заключили соглашение на 4 года. Игрок выбрал себе 20 игровой номер.

По сообщениям многочисленных СМИ, "Марсель" заплатит за футболиста 3.5 миллиона евро.

Полузащитник большинство времени играл за "Барселону Б", и лишь изредка вызывался в первую команду. В прошедшем сезоне американец сыграл 2 игры в Лиге чемпионов и один матч в Кубке Испании.

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