"Марсель" – "Лилль" - 5:1 (обзор)

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"Марсель" – "Лилль" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лиллем".

Не пропустите: "Марсель" дома сокрушил "Лилль". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ренн 34 48
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Нант 34 46
9 Сент-Этьен 33 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 33 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 33 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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