"Марсель" - "Лион" - 2:3 (обзор)

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"Марсель" - "Лион" - 2:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом".

Читайте также: "Лион" вырвал победу в игре с "Марселем", забив на последней минуте. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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