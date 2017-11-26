"Марсель" минимально победил "Генгам"
В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" добился победы над "Генгамом". Единственный гол забил Флориан Товен. После этого матча "Марсель" остался на четвертом месте, а "Генгам" по-прежнему занимает 15 позицию.
"Марсель" – "Генгам" - 1:0 (1:0)
Гол: Товен, 31 - 1:0
"Марсель": Манданда, Абденнур, Рами, Амави, Луис Густаво, Сансон (Замбо-Ангисса, 79), Товен (Сакаи, 89), Пайет (Окампос, 72), Лопес, Сарр, Митроглу.
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербра, Табану, Эбоа-Эбоа, Камара (Коко, 86), Блас, Салибур (Бенезе, 53), Дидо (Тюрам, 68), Мартинш Перейра, Бриан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Анжер
|14
|14
|17
|Страсбур
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4