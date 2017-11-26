"Марсель" минимально победил "Генгам"

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"Марсель" минимально победил "Генгам"

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" добился победы над "Генгамом". Единственный гол забил Флориан Товен. После этого матча "Марсель" остался на четвертом месте, а "Генгам" по-прежнему занимает 15 позицию.

"Марсель" – "Генгам" - 1:0 (1:0)
Гол: Товен, 31 - 1:0

"Марсель": Манданда, Абденнур, Рами, Амави, Луис Густаво, Сансон (Замбо-Ангисса, 79), Товен (Сакаи, 89), Пайет (Окампос, 72), Лопес, Сарр, Митроглу.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербра, Табану, Эбоа-Эбоа, Камара (Коко, 86), Блас, Салибур (Бенезе, 53), Дидо (Тюрам, 68), Мартинш Перейра, Бриан.

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