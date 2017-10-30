"Марсель" минимально победил "Лилль"

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"Марсель" минимально победил "Лилль"

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях выиграл у "Лилля". Единственный мяч в самом начале поединка забил Морган Сансон. Эта победа позволила провансальцам подняться на четвертое место в Лиге 1. "Лилль" остался на предпоследней, 19-й позиции.

"Лилль" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Сансон, 5 - 0:1

"Лилль": Меньян, Балло, Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Эль-Гази, Амаду (Понсе, 62), Пепе, Тиаго Мендес, Луис Араужо (Балули, 46), Бензия (Биссума, 77).

"Марсель": Манданда, Рами, Эвра (Камара, 80), Сакаи, Роланду, Сансон (Абденнур, 90), Луис Густаво, Товен, Замбо-Ангисса, Окампос, Митроглу (Жермен, 53). 

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