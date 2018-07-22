"Марсель" может купить хавбека из Серии А

"Марсель" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Фиорентины" Валентену Эйссерику, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить 7 миллионов евро. Итальянцы могут согласиться продать игрока, чтобы получить средства на покупку форварда "Ювентуса" Марко Пьяцы.

В прошлом сезоне 26-летний Эйссерик провел за "Фиорентину" 26 матчей и забил 1 гол. Ранее он играл за "Монако".

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