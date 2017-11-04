"Марсель" может расторгнуть контракт с Эвра

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"Марсель" может расторгнуть контракт с Эвра

Защитник "Марселя" Патрис Эвра получил наказание от клуба за удар болельщика перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимараэш".

Президент провансальцев Жак-Анри Эйро лично сообщил футболисту о временном отстранении от работы. 36-летний фулбек не будет получать зарплату и играть. Кроме того, с ним могут в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

Босс "Марселя" также потребовал от Эвра содействия в расследовании инцидента. 

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