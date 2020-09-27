"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле сыграл вничью с "Метцем" со счетом 1:1. Счет в середине второго тайма открыл Ибраима Ньян, но в концовке встречи равновесие восстановил Морган Сансон.
"Марсель" поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" вышел на 16-ю позицию.
"Марсель" – "Метц" - 1:1 (0:0)
Голы: Ньян, 70 - 0:1, Сансон, 90+5 - 1:1
"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар (Лопес, 85), Альваро Гонсалес, Камара (Гуйе, 85), Ронжье (Жермен, 77), Пайет, Сансон, Товен (Радонич, 84), Нагатомо (Кауи, 77), Бенедетто.
"Метц": Укиджа, Юдоль, Бронн, Сантонз, Фофана, Булая (Тшимбембе, 87), Маига, Нгетте (Яде, 86), Ангбан (Куяте, 90), Бойе, Ньян (Диалло, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13