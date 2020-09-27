"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"

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"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле сыграл вничью с "Метцем" со счетом 1:1. Счет в середине второго тайма открыл Ибраима Ньян, но в концовке встречи равновесие восстановил Морган Сансон.

"Марсель" поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" вышел на 16-ю позицию.

"Марсель" – "Метц" - 1:1 (0:0)
Голы: Ньян, 70 - 0:1, Сансон, 90+5 - 1:1

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар (Лопес, 85), Альваро Гонсалес, Камара (Гуйе, 85), Ронжье (Жермен, 77), Пайет, Сансон, Товен (Радонич, 84), Нагатомо (Кауи, 77), Бенедетто.

"Метц": Укиджа, Юдоль, Бронн, Сантонз, Фофана, Булая (Тшимбембе, 87), Маига, Нгетте (Яде, 86), Ангбан (Куяте, 90), Бойе, Ньян (Диалло, 76).

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