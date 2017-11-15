"Марсель" на два месяца теряет Сертича
Полузащитник "Марселя" Грегори Сертич получил травму подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт клуба.
Сроки восстановления 28-летнего футболиста составят порядка двух месяцев. Его возвращение в строй намечено на январь.
В этом сезоне Сертич сыграл за "Марсель" 8 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Купе получит должность в "Лионе". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Двойное фиаско ирландцев, крах Италии и праздник скандинавов: итоги стыковых матчей отбора на Чемпионат Мира-2018
-
Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии
-
Турнир прогнозов: итоги 18 тура
-
Топ-15 самых атакующих команд Европы
-
Нули на "Уэмбли": Англия и Бразилия не порадовали голами
Лента новостей
-
Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
-
Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле
-
Агуэро сыграет против "Лестера"
-
Главный тренер сборной Перу: "Хочу сказать большое спасибо игрокам"
-
Ари: "Моя цель - попасть в сборную России"
-
Сакки: "Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол"
-
Фернандес: "Мы даже имели шансы на победу в матче с Испанией"
-
"Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии
-
Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"
-
Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"
-
Перу - Новая Зеландия - 2:0 (обзор)
-
Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира
-
Определились все участники Чемпионата Мира в России
-
Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата Мира
-
Романцев: "Работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо"
-
"Реалу" интересен форвард сборной Италии
-
На доработку "Санкт-Петербург Арены" выделят дополнительные средства
-
"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро
-
Болельщики сборной Швеции не хотят возвращения в команду Ибрагимовича
-
Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3