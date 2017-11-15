"Марсель" на два месяца теряет Сертича

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"Марсель" на два месяца теряет Сертича

Полузащитник "Марселя" Грегори Сертич получил травму подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 28-летнего футболиста составят порядка двух месяцев. Его возвращение в строй намечено на январь.

В этом сезоне Сертич сыграл за "Марсель" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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