"Марсель" на последних минутах вырвал победу над "Брестом"
В рамках 15-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Брестом".
Провансальский клуб идет на втором месте, отставая от лидирующего ПСЖ на 5 очков.
"Марсель" - "Брест" 2:1
Голы: Сарр, 56 - 1:0, Кардона, 88 - 1:1, Радонич, 89 - 2:1
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Камара, Амави, Сарр (Радонич, 74), Сансон, Ронжье, Пайет (Жермен, 88), Стротман, Сакаи, Бенедетто (Лопес, 80).
"Брест": Ларсоннер, Перро, Кастеллетто, Бен, Белькебла (Баттоккио, 64), Фоссурье, Отре (Грансир, 69), Диалло, Ласн (Менди, 73), Кардона, Шарбонье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|15
|28
|3
|Анжер
|14
|24
|4
|Бордо
|14
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Ренн
|13
|18
|12
|Страсбур
|14
|18
|13
|Монако
|14
|18
|14
|Брест
|15
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|14
|12
|20
|Ним
|13
|11