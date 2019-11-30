"Марсель" на последних минутах вырвал победу над "Брестом"

В рамках 15-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Брестом".

Провансальский клуб идет на втором месте, отставая от лидирующего ПСЖ на 5 очков.

"Марсель" - "Брест" 2:1

Голы: Сарр, 56 - 1:0, Кардона, 88 - 1:1, Радонич, 89 - 2:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Камара, Амави, Сарр (Радонич, 74), Сансон, Ронжье, Пайет (Жермен, 88), Стротман, Сакаи, Бенедетто (Лопес, 80).

"Брест": Ларсоннер, Перро, Кастеллетто, Бен, Белькебла (Баттоккио, 64), Фоссурье, Отре (Грансир, 69), Диалло, Ласн (Менди, 73), Кардона, Шарбонье.

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