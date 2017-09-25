"Марсель" на своём поле разобрался с "Тулузой"

В рамках седьмого тура французской Лиги 1 "Марсель" дома без проблем обыграл "Тулузу" со счётом 2:0.

"Марсель" – "Тулуза" - 2:0

Голы: Товен, 32 - 1:0, Окампос, 61 - 2:0.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Пайет, Окампос (Сарр, 77), Луис Густаво, Замбо-Ангисса, Товен (Сари, 90), Н`Жи (Жермен, 69).

"Тулуза": Лафон, Мубандже, Амьен Аду, Диоп, Жюльен, Каюзак, Имбула (Блен, 62), Сомалиа, Дурмаз (Делор, 51), Жан, Тойвонен (Халид, 62).

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