"Марсель" на выезде обыграл "Амьен"

В матче 6-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях обыграл "Амьен" со счетом 2:0.

"Амьен" - "Марсель" - 0:2

Голы: Н'Джие, 52 - 0:1, Н'Джие, 55 - 0:2.

"Амьен": Гюртнер, Эль Хаджам, Гуано, Аденон, Дибасси, Монкондю, Зунгу (Натан, 81), Манзала (Гакпе, 63), Какута, Йельш (Траоре, 69), Конате.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо, Луис Густаво, Товен (Сарр, 89), Пайе (Сансон, 76), Окампос, Н'Джие (Жермен, 67).

Напомним, вчера "Монако" разгромил "Страсбур". | soccernews.ru