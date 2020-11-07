"Марсель" на выезде переиграл "Страсбур"
В стартовом матче 10-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал выездную победу над "Страсбуром".
Благодаря победе "Марсель" поднялся на четвертое место. "Страсбур" так и остался на 19-м.
"Страсбур" - "Марсель" 0:1
Гол: Сансон, 72 - 0:1
"Страсбур": Камара, Симакан, Каси (Зои, 89), Митрович, Джику (Сиссоко, 82), Томассон (Уорис, 82), Лиэнар (Шахири, 75), Лала, Белльгард, Коне, Диалло.
"Марсель": Манданда, Амави, Чалета-Цар, Балерди, Камара, Ронжье, Гуйе (Сансон, 46; Стротман, 77), Товен (Бенедетто, 65), Кюизанс (Пайет, 65), Нагатомо, Жермен (Кауи, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13