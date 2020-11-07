"Марсель" на выезде переиграл "Страсбур"

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"Марсель" на выезде переиграл "Страсбур"

В стартовом матче 10-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал выездную победу над "Страсбуром".

Благодаря победе "Марсель" поднялся на четвертое место. "Страсбур" так и остался на 19-м.

"Страсбур" - "Марсель" 0:1

Гол: Сансон, 72 - 0:1

"Страсбур": Камара, Симакан, Каси (Зои, 89), Митрович, Джику (Сиссоко, 82), Томассон (Уорис, 82), Лиэнар (Шахири, 75), Лала, Белльгард, Коне, Диалло.

"Марсель": Манданда, Амави, Чалета-Цар, Балерди, Камара, Ронжье, Гуйе (Сансон, 46; Стротман, 77), Товен (Бенедетто, 65), Кюизанс (Пайет, 65), Нагатомо, Жермен (Кауи, 81).

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