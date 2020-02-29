"Марсель" на выезде разобрался с "Нимом"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ним".
Провансальцы по-прежнему занимают второе место, отставая от ПСЖ на 10 очков.
"Ним" - "Марсель" 2:3
Голы: Ферхат, 5 - 1:0, Бенедетто, 10 - 1:1, Бенедетто, 36 - 1:2, Бенедетто, 68 - 1:3, До, 90 - 2:3
"Ним": Бернардони, Ландр, Мартинес, Паки, Ферхат, Сарр, Филиппото (Коне, 69), Фомба (До, 69), Бенрау, Рипар, Ру.
"Марсель": Манданда, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Лопес, 90), Жермен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13