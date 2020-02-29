"Марсель" на выезде разобрался с "Нимом"

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"Марсель" на выезде разобрался с "Нимом"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ним".

Провансальцы по-прежнему занимают второе место, отставая от ПСЖ на 10 очков.

"Ним" - "Марсель" 2:3

Голы: Ферхат, 5 - 1:0, Бенедетто, 10 - 1:1, Бенедетто, 36 - 1:2, Бенедетто, 68 - 1:3, До, 90 - 2:3

"Ним": Бернардони, Ландр, Мартинес, Паки, Ферхат, Сарр, Филиппото (Коне, 69), Фомба (До, 69), Бенрау, Рипар, Ру.

"Марсель": Манданда, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Лопес, 90), Жермен.

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