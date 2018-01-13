"Марсель" на выезде разобрался с "Ренном"

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"Марсель" на выезде разобрался с "Ренном"

В рамках 20-го тура чемпионата Франции "Ренн" уступил "Марселю".

"Ренн" – "Марсель" 0:3

Голы: Жермен, 35 - 0:1, Сансон, 45 - 0:2, Товен, 82 - 0:3

"Ренн": Коубек, Мешер, Бенсебайни, Желен, Траоре (Зеффан, 81), Леа Силики, Юну, Хазри (Льямас, 40), Андре, Сарр (Амальфитано, 77), Буриго.

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луис Густаво, Пайет (Замбо-Ангисса, 68), Товен, Окампос, Сансон (Бедимо, 85), Сарр, Жермен (Н`Жи, 75).

Предупреждения: Андре (35), Луис Густаво (63), Сансон (65). | http://soccernews.ru

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