"Марсель" на выезде уступил "Реймсу"

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"Марсель" на выезде уступил "Реймсу"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Реймс" одолел "Марсель". Таким образом, "Реймс" поднялся на 7-е место, а "Марсель" остался на 10-м.

"Реймс" - "Марсель" 2:1

Голы: Дингоме, 21 - 1:0, Хен Чжун Сук, 58 - 2:0, Н`Жи, 86 - 2:1

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Шавалерен, Камара, Дингоме (Мбемба, 79), Ромао, Кафаро (Зенели, 73), Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 68).

"Марсель": Манданда, Камара, Сарр, Роланду (Амави, 73), Лопес, Стротман, Сансон, Луис Густаво, Окампос, Радонич (Н`Жи, 67), Балотелли (Жермен, 73).

Предупреждения: Ромао (29), Дингоме (59).

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