"Марсель" на выезде уступил "Реймсу"
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Реймс" одолел "Марсель". Таким образом, "Реймс" поднялся на 7-е место, а "Марсель" остался на 10-м.
"Реймс" - "Марсель" 2:1
Голы: Дингоме, 21 - 1:0, Хен Чжун Сук, 58 - 2:0, Н`Жи, 86 - 2:1
"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Шавалерен, Камара, Дингоме (Мбемба, 79), Ромао, Кафаро (Зенели, 73), Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 68).
"Марсель": Манданда, Камара, Сарр, Роланду (Амави, 73), Лопес, Стротман, Сансон, Луис Густаво, Окампос, Радонич (Н`Жи, 67), Балотелли (Жермен, 73).
Предупреждения: Ромао (29), Дингоме (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14