"Марсель" на выезде взял верх над "Каном"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях победил "Кан" со счётом 2:0.
"Кан" – "Марсель" - 0:2
Голы: Пайе, 55 (пенальти) - 0:1, Товен, 74 - 0:2.
"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Гильбер, Санко, Фере (Репас, 84), Бесса, Роделен, Делаплас (Диоманде, 69), Ставицки (Базиль, 61), Сантини.
"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Замбо-Ангисса, Товен (Жермен, 78), Лопес, Пайе (Окампос, 72), Луис Густаво, Сарр, Н`Жи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Марсель
|22
|47
|3
|Лион
|21
|45
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|21
|34
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|21
|29
|8
|Монпелье
|21
|28
|9
|Ренн
|21
|28
|10
|ФК Кан
|22
|27
|11
|Дижон
|21
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|22
|16
|Амьен
|21
|22
|17
|Лилль
|21
|22
|18
|Труа
|21
|21
|19
|Тулуза
|21
|20
|20
|Метц
|21
|15