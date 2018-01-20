"Марсель" на выезде взял верх над "Каном"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях победил "Кан" со счётом 2:0.

"Кан" – "Марсель" - 0:2

Голы: Пайе, 55 (пенальти) - 0:1, Товен, 74 - 0:2.

"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Гильбер, Санко, Фере (Репас, 84), Бесса, Роделен, Делаплас (Диоманде, 69), Ставицки (Базиль, 61), Сантини.

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Замбо-Ангисса, Товен (Жермен, 78), Лопес, Пайе (Окампос, 72), Луис Густаво, Сарр, Н`Жи.

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