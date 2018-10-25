"Марсель" нацелился на игрока "Челси"

Теги тьемуэ бакайокомарсельчелсимилан

"Марсель" нацелился на игрока "Челси"

"Марсель" нацелился на полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, который сейчас на правах аренды выступает за "Милан".

Как сообщает The Sun, провансальский клуб намерен воспользоваться тем, что тренерский штаб "россонери" хочет избавиться от хавбека. Если это всё-таки произойдёт, то "бело-голубые" попытаются арендовать футболиста до конца сезона.

Отметим, что 24-летний Бакайоко уже выступал во французской Лиге 1 с 2013 по 2017 год в составе "Ренна" и "Монако".

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