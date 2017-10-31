"Марсель" нацелился на Махреза

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"Марсель" нацелился на Махреза

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез может перейти в "Марсель", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, провансальцы готовы предложить за 26-летнего алжирца 30 миллионов евро. На футболиста также претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Махрез сыграл за "Лестер" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года.

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