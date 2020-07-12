"Марсель" нацелился на ведущего защитника "Спартака"

Теги спартак москвасамюэль жигомарсельтрансферы

"Марсель" нацелился на ведущего защитника "Спартака"

"Марсель" проявляет интерес к французскому защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

"Жиго интересен "Марселю" – и это полностью вписывается в концепцию возможного приобретения сладкой парочки из "Уфы" - Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе. Если "Спартак" не попадeт в еврокубки, то удержать Жиго будет сложно", – написал Короткин.

Ранее сообщалось, что Жиго входит в сферу интересов "Лиона".

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Журналист Егоров назвал зарплату Зобнина в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов