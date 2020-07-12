"Марсель" нацелился на ведущего защитника "Спартака"

"Марсель" проявляет интерес к французскому защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

"Жиго интересен "Марселю" – и это полностью вписывается в концепцию возможного приобретения сладкой парочки из "Уфы" - Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе. Если "Спартак" не попадeт в еврокубки, то удержать Жиго будет сложно", – написал Короткин.

Ранее сообщалось, что Жиго входит в сферу интересов "Лиона".

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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