"Марсель" нацелился на Виду

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"Марсель" нацелился на Виду

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может продолжить карьеру во Франции, сообщает Fanatik.

По информации ресурса, игроком интересуется "Марсель". Соглашение хорвата с клубом истекает зимой этого года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вида провел 39 матчей, отметился 4 голами и 2 ассистами.

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