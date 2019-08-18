"Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"

Теги марсельбарселонахуан мирандатрансферы

"Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"
"Марсель" интересуется защитником "Барселоны" Хуаном Мирандой, сообщает La Provance.

По сведениям издания, марсельский клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20.

19-летний Миранда является воспитанником "Барселоны" и играет на левом фланге обороны. Всего за основной состав каталонского клуба он провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на два года.

Не пропустите: "Барселона" предложила очередного игрока в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эшли Коул завершил карьеру

Эшли Коул завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов