"Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"



"Марсель" интересуется защитником "Барселоны" Хуаном Мирандой, сообщает La Provance.

По сведениям издания, марсельский клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20.

19-летний Миранда является воспитанником "Барселоны" и играет на левом фланге обороны. Всего за основной состав каталонского клуба он провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на два года.

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