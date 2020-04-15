"Марсель" нацелился на Жоау Мариу
Хавбек "Интера" Жоау Мариу, находящийся в аренде в "Локомотиве", может перебраться во Францию.
Как сообщает Calciomercato, в трансфере 27-летнего португальца заинтересован "Марсель". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 14,5 миллиона евро.
Напомним, что "Локомотив" арендовал Мариу прошлым летом и у клуба есть право последующего выкупа.
В текущем сезоне на счету Мариу один гол и четыре ассиста в 15 играх.
Читайте также: Жоау Мариу может покинуть "Локомотив" и вернуться в Португалию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Ювентус" назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в Турин
-
Зиньковский рассказал, почему в детстве не смог пройти просмотр в "Спартаке"
-
Йович может продолжить карьеру в АПЛ
-
Рюдигер составил сборную самых сложных соперников
-
"Интер" возобновил интерес к Жиру
-
beIN Sports представила рейтинг лучших российских игроков в истории АПЛ
-
"Ливерпуль" вспомнил жертв трагедии на "Хиллсборо"
-
Футболист "Сампдории" снова заразился коронавирусом
-
"Марсель" нацелился на Жоау Мариу
-
В Минздраве Италии оценили возможность возобновления Серии А
-
Евсеев высказался о планах Слуцкого сбросить 10 килограммов
-
"Арсенал" не потянет трансфер хавбека "Атлетико" Партея
-
Погба рассказал, плакаты какик футболистов были у него в детстве
-
Главные новости дня: 14 апреля
-
Кафельников оценил работу Тедеско в "Спартаке"
-
1
Защитник "Аякса" заявил о желании перейти в "Манчестер Сити"
-
1
Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков в мире
-
Агент Лукаса Эрнандеса прокомментировал слухи об огромной зарплате игрока в "Баварии"
-
Глушаков показал, как он играет в бильярд в карантине
-
"Дает всем просраться". Шнур высказался о поведении Уткина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13