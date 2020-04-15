"Марсель" нацелился на Жоау Мариу

Хавбек "Интера" Жоау Мариу, находящийся в аренде в "Локомотиве", может перебраться во Францию.

Как сообщает Calciomercato, в трансфере 27-летнего португальца заинтересован "Марсель". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 14,5 миллиона евро.

Напомним, что "Локомотив" арендовал Мариу прошлым летом и у клуба есть право последующего выкупа.

В текущем сезоне на счету Мариу один гол и четыре ассиста в 15 играх.

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