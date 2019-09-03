"Марсель" начал сотрудничество с джинсовым брендом Kaporal

"Марсель" будет сотрудничать с маркой джинсовой одежды Kaporal, передает L’Equipe.

Сегодня, 3 сентября, клуб представил первые вещи, выпущенные совместно с брендом.

В коллекции присутствуют джинсы, куртки, ремни и юбки. На каждом изделии размещена эмблема "Марселя".

Приобрести вещи можно будет с 9 сентября в магазинах Kaporal и в интернет-магазине клуба.

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