"Марсель" начал сотрудничество с джинсовым брендом Kaporal
"Марсель" будет сотрудничать с маркой джинсовой одежды Kaporal, передает L’Equipe.
Сегодня, 3 сентября, клуб представил первые вещи, выпущенные совместно с брендом.
В коллекции присутствуют джинсы, куртки, ремни и юбки. На каждом изделии размещена эмблема "Марселя".
Приобрести вещи можно будет с 9 сентября в магазинах Kaporal и в интернет-магазине клуба.
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