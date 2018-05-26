"Марсель" намерен обзавестись собственным стадионом

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"Марсель" намерен обзавестись собственным стадионом

"Марсель" намерен обзавестись собственным стадионом, сообщает La Provence.

По информации источника, владелец клуба Фрэнк Маккорт хочет, чтобы у команды была своя арена.

Приоритетным вариантом является выкуп "Велодрома", однако власти города не хотят идти на такую сделку.

В связи с этим, "Марсель" может решиться на строительство нового стадиона.

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