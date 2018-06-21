"Марсель" намерен отказаться от услуг Балотелли из-за его завышенных требований
"Марсель" намерен отказаться от услуг форварда "Ниццы" Марио Балотелли из-за его требований, информирует L'Equipe.
Так, по сведениям издания, агент 27-летнего нападающего Мино Райола уведомил "бело-голубых", что его клиент желает стать самым высокооплачиваемым игроком их команды. Такие требования итальянца в провансальском клубе посчитали завышенными, поэтому вполне вероятно, что игроку придется подыскивать другой вариант трудоустройства.
В завершившемся сезоне Белотелли забил 26 мячей и сделал 2 результативные передачи за "Ниццу".
Напомним, Райола оценил перспективы перехода Балотелли в "Марсель". | soccernews.ru
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