"Марсель" намерен продлить контракт с главным тренером

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"Марсель" намерен продлить контракт с главным тренером

"Марсель" намерен продлить контракт с главным тренером Руди Гарсией, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, провансальский клуб доволен работой 54-летнего специалиста и заинтересован в пролонгации сотрудничества с ним.

Руководство "Марселя" рассчитывает, что наставник подпишет новое соглашение до конца текущего месяца.

Гарсия возглавляет команду с 20 октября 2016 года. Его действующий договор истекает в 2019 году.

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