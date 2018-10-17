"Марсель" намерен продлить контракт с главным тренером Руди Гарсией, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, провансальский клуб доволен работой 54-летнего специалиста и заинтересован в пролонгации сотрудничества с ним.

Руководство "Марселя" рассчитывает, что наставник подпишет новое соглашение до конца текущего месяца.

Гарсия возглавляет команду с 20 октября 2016 года. Его действующий договор истекает в 2019 году.

Не пропустите: Ди Мария готов остаться в ПСЖ, но при одном условии. | http://soccernews.ru