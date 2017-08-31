"Марсель" намерен выкупить Венкера

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"Марсель" намерен выкупить Венкера

"Марсель" намерен выкупить трансфер полузащитника "Ромы" Вильяма Венкера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, тренерский штаб провансальцев доволен выступлениями 28-летнего футболиста и хочет видеть его в команде на постоянной основе.

Напомним, что в прошлом сезоне Венкер выступал за "Марсель" на правах аренды, сыграл 33 матча и сделал 1 результативную передачу. 

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