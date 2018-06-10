"Марсель" не хочет расставаться с Пеле

"Марсель" не хочет расставаться с вратарём Йоанном Пеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, провансальцы отклонили предложения по трансферу 35-летнего стража ворот от "Страсбура" и клубов МЛС.

В минувшем сезоне Пеле сыграл за "Марсель" 20 матчей и пропустил 16 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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