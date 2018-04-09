"Марсель" не смог сломить сопротивление "Монпелье"

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"Марсель" не смог сломить сопротивление "Монпелье"В матче 32-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле сыграл в безголевую ничью с "Монпелье".

"Марсель" - "Монпелье" - 0:0

"Марсель": Пеле, Сакаи, Густаво, Камара, Амави, Лопес, Сансон (Н'Джие, 82), Сарр, Пайе (Замбо, 64), Окампос, Жермен (Митроглу, 59).

"Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Илтон, Конгре, Агилар, Ласн, Шкири, Руссийон (Мендеш, 82), Сио (Камара, 84), Иконе (Мбенза, 72), Самбия.

Напомним, ранее "Лион" разгромил "Метц". | soccernews.ru

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3 Лион 32 63
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6 Монпелье 32 46
7 Ницца 32 46
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