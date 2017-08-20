"Марсель" не смог удержать победу над "Анжером"

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"Марсель" не смог удержать победу над "Анжером"В матче 3 тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле сыграл вничью с "Анжером", потеряв таким образом свои первые очки в чемпионате.

"Марсель" - "Анжер" - 1:1

Голы: Н'Джие, 39 - 1:0, Экамби, 70 - 1:1.

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роланду, Амави (Дориа, 64), Замбо, Луис Густаво, Сансон (Кабелла, 77), Товен, Н'Джие (Жермен, 38), Окампос.

"Анжер": Летелье, Манко, Павлович, Тома, Андре, Сантамария, Фулгини, Кулибали (Капелль, 64), Мангани, Экамби (Суну, 79), Кривелли (Гийом, 72).

Удаление: Окампос, 90+4.

Напомним, ранее "Лилль" уступил "Кану". | soccernews.ru

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