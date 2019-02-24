"Марсель" не сумел обыграть "Ренн" в Лиге 1

В 26-м туре чемпионата Франции "Ренн" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет в начале встречи открыл Бенжамен Андре, но во втором тайме равновесие восстановил Валер Жермен.

После матча "Марсель" поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ренн" вышел на девятую позицию.

"Ренн" – "Марсель" - 1:1 (1:0)

Голы: Андре, 7 - 1:0, Жермен, 56 - 1:1

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Зеффан (Бенсебайни, 13), Мешер, Траоре, Гренье, Буриго (Юну, 77), Дель Кастийо, Андре, Сарр (Желен, 81), Ньянг.

"Марсель": Манданда, Амави, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон, Камара, Лопес (Н`Жи, 85), Окампос (Луис Густаво, 75), Товен, Балотелли (Пайет, 75), Жермен.

Удаление: Амави (90).

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