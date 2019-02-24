"Марсель" не сумел обыграть "Ренн" в Лиге 1
В 26-м туре чемпионата Франции "Ренн" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет в начале встречи открыл Бенжамен Андре, но во втором тайме равновесие восстановил Валер Жермен.
После матча "Марсель" поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ренн" вышел на девятую позицию.
"Ренн" – "Марсель" - 1:1 (1:0)
Голы: Андре, 7 - 1:0, Жермен, 56 - 1:1
"Ренн": Коубек, Да Сильва, Зеффан (Бенсебайни, 13), Мешер, Траоре, Гренье, Буриго (Юну, 77), Дель Кастийо, Андре, Сарр (Желен, 81), Ньянг.
"Марсель": Манданда, Амави, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон, Камара, Лопес (Н`Жи, 85), Окампос (Луис Густаво, 75), Товен, Балотелли (Пайет, 75), Жермен.
Удаление: Амави (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Реймс
|26
|41
|6
|Марсель
|25
|40
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18