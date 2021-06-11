"Марсель" не заинтересован в Коутиньо

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"Марсель" не заинтересован в Коутиньо Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

"Марсель" не собирается покупать хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Le10Sport, наставник команды Хорхе Сампаоли не заинтересован в услугах бразильца.

Напомним, что Коутиньо из-за травмы колена не появлялся на поле с декабря 2020 года.

Контракт бразильца с "Барсой" действует до лета 2023 года. Его трансфер обошелся каталонцам в 135 миллионов евро.

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