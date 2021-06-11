"Марсель" не заинтересован в Коутиньо
Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен
"Марсель" не собирается покупать хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Le10Sport, наставник команды Хорхе Сампаоли не заинтересован в услугах бразильца.
Напомним, что Коутиньо из-за травмы колена не появлялся на поле с декабря 2020 года.
Контракт бразильца с "Барсой" действует до лета 2023 года. Его трансфер обошелся каталонцам в 135 миллионов евро.
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Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона
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|Монпелье
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|Страсбур
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|Бордо
|28
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|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|28
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|Сент-Этьен
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|28
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|28
|23
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|Тулуза
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