"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)

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"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 36-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Ниццей" (2:1).

Видео: "Марсель" – "Ницца".

Не пропустите: "Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
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