"Марсель" объявил о двух трансферах

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"Марсель" объявил о двух трансферах

"Марсель" на своём официальном сайте сообщил о приходе защитника Леонардо Балерди и уходе хавбека Кевина Строотмана.

22-летний аргентинец был выкуплен у дортмундской "Боруссии". Сумма сделки пока не разглашается.

31-летний голландец отправился в очередную аренду. Следующий сезон он проведёт в "Кальяри".

Не пропустите: "Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru
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