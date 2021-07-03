"Марсель" объявил о двух трансферах

"Марсель" на своём официальном сайте сообщил о приходе защитника Леонардо Балерди и уходе хавбека Кевина Строотмана.

22-летний аргентинец был выкуплен у дортмундской "Боруссии". Сумма сделки пока не разглашается.

31-летний голландец отправился в очередную аренду. Следующий сезон он проведёт в "Кальяри".

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