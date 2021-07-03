"Марсель" объявил о двух трансферах
"Марсель" на своём официальном сайте сообщил о приходе защитника Леонардо Балерди и уходе хавбека Кевина Строотмана.
22-летний аргентинец был выкуплен у дортмундской "Боруссии". Сумма сделки пока не разглашается.
July 3, 2021
31-летний голландец отправился в очередную аренду. Следующий сезон он проведёт в "Кальяри".
| DEAL DONE#Strootman al Cagliari ‼️— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 3, 2021
Benvenuto in Sardegna, Kevin
I dettagli ↙️
: https://t.co/bWoAaOXZ7w
: https://t.co/nkMTADsM7E#welkomStrootman#forzaCasteddu pic.twitter.com/MQjGQ8okhb
Не пропустите: "Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13