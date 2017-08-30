"Марсель" объявил о переходе Абденнура

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"Марсель" объявил о переходе Абденнура

Тунисский защитник "Валенсии" Аймен Абденнур стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб арендовал футболиста на один сезон и с возможностью продления на еще один сезон.

28-летний Абденнур выступал за "Валенсию" с 2015 года и провел за клуб 43 матча. Ранее играл за "Этуаль дю Сахель", "Вердер", "Тулузу" и "Монако". За сборную Туниса сыграл 54 матча и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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