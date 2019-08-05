"Марсель" объявил о переходе нападающего "Боки Хуниос" Дарио Бенедетто

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"Марсель" объявил о переходе нападающего "Боки Хуниос" Дарио Бенедетто

Нападающий "Боки Хуниорс" Дарио Бенедетто официально стал игроком "Марселя".

Детали контракта 29-летнего футболиста с французским клубом пока не разглашается.

Бенедетто играл в "Боке" на протяжении 3 лет. В минувшем сезоне он играл в 21 матче, забив 5 голов.

Ранее он выступал в "Дефенсе и Хустисии", "Арсенале" (Саранди), "Тихуануе" и др.
 Нападающий дважды становился чемпионом в составе "Боки Хуниорс".

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