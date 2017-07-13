"Марсель" объявил о переходе Рами

Французский защитник "Севильи" Адиль Рами стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

31-летний Рами выступал за "Севилью" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Фрежюс", "Лилль", "Валенсию" и "Милан". За сборную Франции сыграл 33 матча и забил 1 мяч. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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