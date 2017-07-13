"Марсель" объявил о переходе Рами

Теги севильяолимпик марсельадиль рами

"Марсель" объявил о переходе Рами

Французский защитник "Севильи" Адиль Рами стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

31-летний Рами выступал за "Севилью" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Фрежюс", "Лилль", "Валенсию" и "Милан". За сборную Франции сыграл 33 матча и забил 1 мяч. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: Коршья стал игроком "Севильи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов