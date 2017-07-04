"Марсель" объявил о подписании Луиса Густаво

Теги луис густавовольфсбурголимпик марсель

"Марсель" объявил о подписании Луиса ГуставоПолузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво стал игроком "Марселя".

Об этом гласит сообщение в Twitter французского клуба.

О других подробностях сделки и сроке контракта на данный момент не сообщается.

В минувшем сезоне Луис Густаво сыграл в 27-ми матчах чемпионата Германии.

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