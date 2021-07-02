"Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитника

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"Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитникаФото: ФК "Марсель"

Полузащитник "Фламенго" Жерсон перешел в "Марсель".

Как сообщает сайт клуба, с 24-летним бразильцем подписан контракт до 2026 года.

По сведениям Transfermarkt, трансфер футболиста обошелся "Марселю" в 25 миллионов евро.

Жерсон выступал за "Фламенго" на протяжении двух лет. За это время он провел 102 игры, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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