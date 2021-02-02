"Марсель" объявил об отставке Виллаш-Боаша

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"Марсель" объявил об отставке Виллаш-Боаша"Марсель" объявил об увольнении Андре Виллаш-Боаша в качестве меры предосторожности.

"Это защитное решение стало неизбежным, учитывая недавнее повторение действий и позиций, которые наносят серьезный ущерб "Марселю" и его сотрудникам, которые ежедневно защищают его.

Высказывания, сделанные сегодня на пресс-конференции, в частности, в отношении управляющего директора по футболу Пабло Лонгории, являются неприемлемыми.

Его исключительные вложения не могут быть поставлены под сомнение и, напротив, приветствовались всеми в течение этого зимнего трансферного окна, отмеченного беспрецедентным кризисом. Возможные санкции будут применены к Андре Виллаш-Боашу после дисциплинарного разбирательства", - говорится в официальном заявлении клуба.

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