"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1
Завершились два матча 16-го тура чемпионата Франции. "Марсель" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 2:0, отличились Сансон и Пайе. "Марсель" остался на втором месте, но отставание от лидирующего ПСЖ сократилось до двух очков. Впрочем, у парижан два матча в запасе.
В другом матче "Брест" дома разгромил "Страсбур" со счетом 5:0.
"Анжер" – "Марсель" - 0:2 (0:2)
Голы: Сансон, 17 - 0:1, Пайе, 41 (с пенальти) - 0:1
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи (Лопес, 46), Амави, Сарр, Сансон, Ронжье, Пайе (Радонич, 79), Стротман, Камара, Бенедетто (Альваро Гонсалес, 63).
"Брест" – "Страсбур" - 5:0 (2:0)
Голы: Менди, 20 - 1:0, Баттоккио, 45 - 2:0, – 53 Баттоккио, 53 - 3:0, Баттоккио, 75 - 4:0, Н'Гома, 90+3 - 5:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Бордо
|16
|26
|4
|Лилль
|16
|25
|5
|Анжер
|16
|24
|6
|Монпелье
|15
|23
|7
|Нант
|15
|23
|8
|Лион
|16
|22
|9
|Сент-Этьен
|15
|22
|10
|Ренн
|14
|21
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|16
|21
|13
|Ницца
|15
|20
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Амьен
|15
|16
|17
|Метц
|15
|15
|18
|Дижон
|15
|15
|19
|Ним
|15
|12
|20
|Тулуза
|15
|12