"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1

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"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Франции. "Марсель" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 2:0, отличились Сансон и Пайе. "Марсель" остался на втором месте, но отставание от лидирующего ПСЖ сократилось до двух очков. Впрочем, у парижан два матча в запасе.

В другом матче "Брест" дома разгромил "Страсбур" со счетом 5:0.

"Анжер" – "Марсель" - 0:2 (0:2)
Голы: Сансон, 17 - 0:1, Пайе, 41 (с пенальти) - 0:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи (Лопес, 46), Амави, Сарр, Сансон, Ронжье, Пайе (Радонич, 79), Стротман, Камара, Бенедетто (Альваро Гонсалес, 63).

"Брест" – "Страсбур" - 5:0 (2:0)
Голы: Менди, 20 - 1:0, Баттоккио, 45 - 2:0, – 53 Баттоккио, 53 - 3:0, Баттоккио, 75 - 4:0, Н'Гома, 90+3 - 5:0

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