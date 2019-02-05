"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
"Марсель" переиграл "Бордо" в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Стоит отметить, что встреча проходила при пустых трибунах.
Победный гол забил на 42-й минуте Бубакар Камара.
"Марсель" - "Бордо" - 1:0 (1:0)
Гол: Камара, 42.
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Сансон (Сертик, 90), Лопес, Сарр, Камара, Жермен, Окампос, Нжи (Радоньич, 71).
"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил (Башич, 71), Санкаре, Отавиу (Де Превиль, 88), Бриан, Корнелиус (Камано, 46), Калу.
"Марсель" с 34 баллами располагается на 7 месте турнирной таблицы, "Бордо" с 28 очками занимает 12 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14