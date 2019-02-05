"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1

Теги марсельбордо

"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1

"Марсель" переиграл "Бордо" в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Стоит отметить, что встреча проходила при пустых трибунах.

Победный гол забил на 42-й минуте Бубакар Камара.

"Марсель" - "Бордо" - 1:0 (1:0)

Гол: Камара, 42. 

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Сансон (Сертик, 90), Лопес, Сарр, Камара, Жермен, Окампос, Нжи (Радоньич, 71).

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил (Башич, 71), Санкаре, Отавиу (Де Превиль, 88), Бриан, Корнелиус (Камано, 46), Калу.

"Марсель" с 34 баллами располагается на 7 месте турнирной таблицы, "Бордо" с 28 очками занимает 12 место. 

Не пропустите: "Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 56
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье Монпелье 22 36
6 Страсбур Страсбур 22 35
7 Реймс Реймс 23 34
8 Ницца Ницца 23 34
9 Ренн Ренн 23 33
10 Марсель Марсель 22 31
11 Ним Ним 23 30
12 Бордо Бордо 21 28
13 Анжер Анжер 23 27
14 Тулуза Тулуза 23 26
15 Нант Нант 22 24
16 Дижон Дижон 22 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Монако Монако 23 18
19 Амьен Амьен 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов